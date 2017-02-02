Ahırın Üzerine Çığ Düşmesi Sonucu 3 Hayvan Telef Oldu

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Karakale köyünde ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgilere göre olay, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Karakale köyünde meydana geldi. Çığ düşmesi sonucu ahırdaki 7 hayvan çığın altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile karın altında kalan 7 hayvandan dördünü çıkarırken, üçü ise telef oldu.



İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması yaptı.



Burada açıklama yapan hayvan sahibi Orhan Uslu, sabah ahıra hayvanlarına bakmaya gittiği sırada karın altında kaldığını söyledi. Ahırda 7 hayvanının olduğunu belirten Uslu, 7 hayvandan dördünü kurtardıklarını, üçünün ise telef olduğunu kaydetti.



Hayvan sahibi Orhan Uslu'nun yakını Maşallah Uslu ise 3 yaşında iki tosunun telef olduğunu belirterek, "Sabaha karşı saat 03.00 ile 04.00 saatleri arasında ahıra indiğimizde dağdan gelen çığ nedeniyle karın altında kalmış. Olay bu şekilde oluşmuş. Devletimizden gereken yardımı bekliyoruz. AFAD ekipleri de gelip burada olayla ilgili rapor tuttular. Burada kilerimiz vardı, gıda maddelerimizi tuttuğumuz yapı da karın altında kaldı" dedi. - MUŞ