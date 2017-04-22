Ahırda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir ahır ve evdeki aramalarda 85 kilo 412 gram eroin, 2 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda ihbar üzerine polis ekipleri, Kurubaş Mahallesi Serhat Sokağı'ndaki bir ahır ve evde arama yaptı. Ekipler, 85 kilo 412 gram eroin, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca, 182 fişek, pres makinesi ve hassas terazi buldu.



Operasyonda L.T. ve O.T. uyuşturucu paketlerken yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.