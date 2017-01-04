Ahırda Çıkan Yangında 20 Küçükbaş Hayvanlar Telef Oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kargı Mahallesi'nde Mithat Sarı'ya ait ahırda sabaha karşı yangın meydana geldi.

20 KOYUN YANARAK TELEF OLDU

Gece yarısı koyunların sesine uyanan Sarı, dışarıya çıktığında ahırın alevler içinde yandığını gördü. İtfaiyeye haber veren Sarı, ahırın arka kapısını açarak 38 koyundan 18 tanesini dışarıya çıkarmayı başardı. Ancak çıkan alevlerden korkup dışarıya çıkamayan 20 tane koyun yanarak telef oldu.

KOYUNLARIN SESİNE UYANDI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sarı, "Ahırın içinde kapıları yaptırdım. Kapılar yapılırken saman vardı. Kapıların yapıldığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım samanın altında kalmış biz fark etmedik. Duman falanda çıkmadı. Akşam boyunca bir şey yoktu. Ancak gece geç saatlerde koyunların sesine uyandık. Bir şey var diye dışarı çıkınca ahırın yandığını gördüm. Her yer alevdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Öncelikle ahırın kapılarını açtım. Koyunlardan 18 tanesini çıkarabildim ama 20 tanesi kapıda alev olunca gelemedi. 8 tane koç, 5 tane kuzu, 7 tanede koyunu kurtaramadım." diye konuştu.



