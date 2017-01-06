Ahilik Fonu Esnafın Emniyeti Olacak"

CİHAN DEMİRCİ - Ahilik ve Esnaf Fonu, Edirne'de Osmanlı'nın AVM'leri olarak anılan tarihi kapalı çarşıların esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.



İyi ve ahlaklı esnaflık öğretileri yanında yardımseverliği de özünde barındıran Ahilik felsefesinin, Ahilik ve Esnaf Fonu ile yeninden canlanacağını düşünen Arasta, Bedesten ve Alipaşa çarşılarının esnafı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından detayları açıklanan uygulamanın can suyu olacağına inanıyor.



Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın bugünkü AVM'leri andıran kapalı çarşıları 500 yıl önce yaptığını ve bu çarşıların günümüzde de ekonominin içerisinde yer aldığını söyledi.



Ahilik geleneğinin tarihi çarşılarda yaşatılmaya çalışıldığını vurgulayan Sanış, "Ahilik yardımlaşma ve toplumun birlik beraberliği için önemli bir gelenektir. Günümüzde de devletimiz Ahiliğin devam etmesi için çalışmalar yapıyor. Son yıllarda esnafımızın sıkıntıları vardı. 'Esnafımıza sahip çıkılmıyor' diyorduk ama devletimizin attığı bu adım esnafa sahip çıkıldığını ortaya koydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu esnaf için hazırlanan Ahilik Fonu'nda prim oranının yüzde 3 olacağını ve yüzde 2'sini esnafın, yüzde 1'ini de devletin karşılanacağını belirtti." diye konuştu.



Ahilik fonunun esnafın emniyeti olacağını belirten Sanış, şunları kaydetti:



"Allah göstermesin esnafın işi ters gittiği zaman, iş yerini kapattığında, Ahilik fonu bir nevi işsizlik sigortası gibi kullanılacak. Esnaf yeni bir iş yeri kurana kadar bu fon ona yardımcı olacak. Esnaflarımızın bu fona katılım göstermesi gerekir.



Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Hem bu nedenle hem de durumu kötü olan esnaf arkadaşımıza bu sayede yardımcı olmuş olacağız. Ahilikte zor durumda olan esnafa diğer esnaflar yardım edermiş, bunu fonla yapmış olacağız. Esnaf olarak bu konuya sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."



Sanış, fonun Ahilik kültürünü de yaşatma anlamında önemli tarihi bir adım olduğunu vurguladı.



"Ahilik günümüze uyarlandı"



Tarihi Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı ise Ahilik ve Esnaf Fonu'nun geç kalınmış bir adım olduğunu aktardı.



Esnafın Bağ-Kur'dan başka sosyal güvencesi olmadığını dile getiren Fındıklı, "Tarihte uygulanan Ahilik geleneği bu yolla canlanacak ve hareketlenecek. Başbakanımızın yaptığı fon açıklaması esnafımızı sevindirdi. Bu fona üç yıl katkıda bulanan bir esnaf işleri bozulduğunda fondan yararlanabilecek. Yani bu esnafın kaskosu olacak." şeklinde konuştu.



Devletin esnafın ticari gelişimi için önemli adımlar attığını söyleyen Fındıklı, Ahilik geleneğinin de fonla günümüze uyarlandığını vurguladı.



Esnaf Mehmet Ali İpek ise bin yıllık ahilik geleneğinin devletin fon uygulamasıyla canlandığını söyledi.



Türk esnafının yardımsever olduğunu dile getiren İpek, "Kamuoyunda duyduğumuz ve anladığımız kadarıyla sayın bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarından dolayı mutluluk duyduk bir esnaf olarak. Hükümetimizin de destekleriyle inşallah bu fon ileride esnafımıza daha da faydalı olacaktır." diye konuştu.