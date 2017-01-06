Ahilik Fonu Ekonomik Refah Getirecek"

Tarihi Çarşılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, Ahilik ve Esnaf Fonu'na ilişkin "Esnafın durumu şu anda iyi değil, kapanan dükkanlar var. Ama bu yapılan şeyler, Ahilik Fonu gibi devletin esnafa yönelik samimiyeti zannediyorum artık ülkeye ekonomik refah getirecek." dedi.



Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın esnafla ilgili tüm taleplere olumlu cevap verdiğini belirterek, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.



KOSGEB kredisi, sicil affı, Ahilik ve Esnaf Fonu gibi konuların esnaf için büyük önem taşıdığını aktaran Kaya, bu uygulamaların en küçük esnaftan orta ölçekli esnafa kadar herkesin önünü açacağını vurguladı. Küçük esnafın satış yaparak ayakta kaldığını, satış yapamadığında dükkan kapattığını ve çok zor günler geçirdiğini dile getiren Kaya, "Hepimizin ailesi, çocukları var. İyi kötü istihdam sağlıyoruz. Bu fonla esnafımız kendi işine geri dönebilecek." ifadelerini kullandı.



Kaya, Kemeraltı'nın dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olduğunu kaydederek, çarşıdaki esnaf sayısının 12 binden 8 bin 500'lere düştüğünü söyledi. Kaya, şunları kaydetti:



"Esnafın durumu şu anda iyi değil. Kapanan dükkanlar var. Ama bu yapılan şeyler, Ahilik Fonu gibi devletin esnafa yönelik samimiyeti zannediyorum artık ülkeye ekonomik refah getirecek. Biz esnaf sayısının azalmasından yana değiliz, 12 bin esnafı işinin başında görmek isteriz. Bence Ahilik Fonuyla küçük esnafta işini kaybedenler tekrar dükkanlarını açacaktır."