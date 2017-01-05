Ahiliğin Başkentinde "Ahilik ve Esnaf Fonu" Sevinci

ABDULLAH YILDIZ - Ekonomik nedenlerle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere kurulması planlanan Ahilik ve Esnaf Fonu, Ahiliğin başkenti olarak nitelendirilen Kırşehir'de memnuniyetle karşılandı.



Ahiliğin bin yıllık geleneğinde yer alan "Orta Sandığı" uygulamasının Ahilik ve Esnaf Fonu ile yeniden yaşatılacağını düşünen Kırşehir'deki esnaf kuruluşu temsilcileri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından detayları açıklanan uygulamanın esnafa nefes aldırmasını bekliyor.



Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu fonun Ahi Evran-ı Veli'nin Kırşehir'den dünyaya yaydığı Ahilik sistemindeki Orta Sandığı'na çok benzediğini söyledi. Bu sistemde durumu iyi olan esnafın sandığa para koyduğunu, sıkıntıda olanların da bundan istifade ettiğini belirten Öztürk, daha sonra durumu düzelen esnafın aldığı parayı ödeyerek bir başkasının yararlanmasına fırsat sağladığını anlattı.



Orta Sandığı'nın, Ahilik geleneğinde 800 ya da bin yıl önce uygulanan bir esnaf dayanışması olduğunu dile getiren Öztürk, Ahilik Esnaf Fonu ile bu geleneğin yaşatılmasının da sağlanacağını söyledi.



Öztürk, "Fonun hayata geçirilmesi esnafa nefes aldıracak. Esnaf 30-40 lira ile birbiriyle dayanışma içinde olabilir. 1,5 milyon esnafın içinde 1 milyonunun durumu çok iyi, 500 bininin kötü olabilir. Durumu iyi olanlar Orta Sandığı'na yardım edecek, kötü olanlar da buradan yardım alacak. Küçük esnafın rahatlamasını istiyoruz." dedi.



Esnaf olarak imece usulüyle çeklerini ve sigorta primlerini ödeyebildiklerini söyleyen Öztürk, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde herkesin birbirinden yardım aldığını belirtti.



Bu dayanışmanın Ahilikten aldıkları terbiyenin sonucu olduğunu ifade eden Öztürk, "Esnafta yaklaşık 1 yıldır sıkıntı ve işsizlik ortamı var. İş yerini 10 yıl çalıştırmış bir esnaf kapatmak zorunda kaldıysa esnaf fonundan katkı yapılacak. Ben bunun 5 yıla çekilmesini istiyorum. Bir yıl emekli maaşı gibi bir maaş verilmesi lazım. Esnafın çoluğunun çocuğunun sağlık hizmetlerinden faydalanmasının sağlanması gerekir." dedi.



"Orta Sandığı yaşatılacak"



Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Ahilik ve Esnaf Fonu'nun Ahilik geleneğindeki Orta Sandığı'nın yaşatılması anlamına geldiğini belirterek, uygulamanın esnafa, tüccara ve sanayiciye katkı yapacağına inandığını söyledi.



Ekicioğlu, "Kırşehir açısından Ahilik geleneğinin yaşatılması adına bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ahilik dayanışmasının geleneği olan Orta Sandığı'nın bu fon ile gündeme gelmesi bizim için anlamlı ve önemlidir. Bu konuda, Başbakanımıza ve Bakanlar Kuruluna teşekkür ediyorum. Ekonomide çıkış yolunun Ahilikten geçtiğini bir kez daha kanıtlamış olacağız." diye konuştu.



Fonun bu yıl hayata geçirileceğini belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:



"Ahilikte olduğu gibi esnafımızın iş yaparken para yatırdığı fona devletimiz de belli bir oranda katkı sağlayacak. Bu fon sayesinde iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımız hem sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek hem de işsizlik maaşı alabilecek. Fona katkı sağlayan, ancak ihtiyacı olmadığı için destek almayan esnafımız da belli bir yaş ve ödeme süresinden sonra toplu para alabilecek. Emekli ikramiyesi gibi alabilecek. Ahilik ve Esnaf Fonu'nun hayata geçirilmesi esnafın, tüccarın, zanaatkarın çalışması demek. Ahilik adı verilen dayanışma fonunun bilinçaltına yerleşmesi dahi önemlidir."