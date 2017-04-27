Ahika Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Niğde'de, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) nisan ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Aksaray Valisi Aykut Pekmez, yaptığı açıklamada, bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirileceğini söyledi.



Bugünkü toplantıda AHİKA'nın yürüttüğü 2015 yılı enerji alt yapısı mali destek programı kapsamındaki projelerin değerlendirilmesi olacağını vurgulayan Pekmez, ayrıca gelecek ay devam edecek çalışmaların görüşüleceğini belirtti.



Toplantıya, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve diğer ilgililer katıldı.