Ahi Evran Üniversitesi Camisine Ödenek
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ahi Evran Üniversitesi Camisine 1 milyon 750 bin lira ödenek gönderildiğini bildirdi.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ahi Evran Üniversitesi Camisine 1 milyon 750 bin lira ödenek gönderildiğini bildirdi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı yerleşkesinde yapımı devam eden ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edeceği caminin açılması için çalıştıklarını belirtti.
İnşaatı devam eden caminin geçen aylarda bir kısmının ibadete açıldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:
"Ahi Evran Üniversite camisinin bir kısmını ibadete açmıştık. En kısa zamanda da inşaatın kalan kısmını tamamlayarak, caminin tamamını hizmete açmak istiyoruz. Ahi Evran Üniversitesi Camimiz için, Maliye Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir Milletvekilimiz Salih Çetinkaya ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya ile görüşmeler yaptık. Görüşmelerimiz sonuç verdi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1 milyon 750 bin lira ödenek gönderildi. Yüzde 98'i tamamlanan camimize gelen bu destek ile çevre düzenlemesi, tesisatlar ve ahşap süslemeler yapılacak. Selçuklu mimarisiyle hazırlanan camimizde 4 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek."