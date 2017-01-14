Ağustos Sonu - Tiyatro Öteki Hayatl

İdil Engindeniz Şahan'ın yönettiği "Ağustos Sonu" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.



"Ağustos Sonu, ünlü bir yazarla evli olan ve tüm hayatını onun gölgesinde geçirmiş bir kadının onun ölümünden sonra kendisinin gerçekte kim olduğunu keşfetme ve özgürlüğünü bulma hikayesidir. On yedi yaşındayken hayranı olduğu büyük yazarla tanışıp ona aşık olan Zerrin birlikte geçirdikleri 25 yılın sonunda onu kaybettiğinde yaşamını yeni baştan kurma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır.



Bunu yaparken karşısına yeni bir aşk olasılığı çıktığındaysa ömrünün yarısından fazlasında kendi kimliğini bir erkeğe bağlı olarak tanımlamış olduğu gerçeğini fark eder. Yaşamının sonbaharına doğru adım atarken belki de ilk defa kendi kendine sorar: Atıf Erkan'ın karısı olmak dışında Zerrin kimdir?"



Yazan: H. Can Utku



Yöneten: İdil Engindeniz Şahan



Oynayanlar



Zerrin Sinem Erten



Atıf/İbrahim Tonguç Dikme



Sabriye Zeynep Seda Alhas



Mehmet Ufuk Karagöz/ Yağız Gürcan



İbrahim/Atıf Artun Özsemerciyan



Reji Ekibi Betül İngin - Berrin Dinçer - Ozan Akbaş - Zeynep Seda Alhas