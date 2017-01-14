İdil Engindeniz Şahan'ın yönettiği "Ağustos Sonu" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
"Ağustos Sonu, ünlü bir yazarla evli olan ve tüm hayatını onun gölgesinde geçirmiş bir kadının onun ölümünden sonra kendisinin gerçekte kim olduğunu keşfetme ve özgürlüğünü bulma hikayesidir. On yedi yaşındayken hayranı olduğu büyük yazarla tanışıp ona aşık olan Zerrin birlikte geçirdikleri 25 yılın sonunda onu kaybettiğinde yaşamını yeni baştan kurma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır.
Bunu yaparken karşısına yeni bir aşk olasılığı çıktığındaysa ömrünün yarısından fazlasında kendi kimliğini bir erkeğe bağlı olarak tanımlamış olduğu gerçeğini fark eder. Yaşamının sonbaharına doğru adım atarken belki de ilk defa kendi kendine sorar: Atıf Erkan'ın karısı olmak dışında Zerrin kimdir?"
Yazan: H. Can Utku
Yöneten: İdil Engindeniz Şahan
Oynayanlar
Zerrin Sinem Erten
Atıf/İbrahim Tonguç Dikme
Sabriye Zeynep Seda Alhas
Mehmet Ufuk Karagöz/ Yağız Gürcan
İbrahim/Atıf Artun Özsemerciyan
Reji Ekibi Betül İngin - Berrin Dinçer - Ozan Akbaş - Zeynep Seda Alhas
Ağustos Sonu - Tiyatro Öteki Hayatl
İdil Engindeniz Şahan'ın yönettiği "Ağustos Sonu" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
İdil Engindeniz Şahan'ın yönettiği "Ağustos Sonu" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.