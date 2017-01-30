Tevfik Tunga'nın yönettiği Ağustos Böceği ile Karınca oyunu, 31 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...



Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



Oyunda bugüne kadar yanlış anlaşılmış olan Ağustos Böceği gerçek kimliğiyle, sanatçı kimliğiyle anlatılıyor. Ağustos Böceği, aslında bir müzisyendir ve gerçek bir sanatçıdır. Yine oyunda karıncanın, durmaksızın çalıştığı için biraz dinlenmeye ve sosyalleşmeye ihtiyacı olduğu anlatılır.



"Ağustos Böceği ile Karınca"nın tatlı çekişmesi komik bir dille anlatılmaktadır. Oyun müzikli çocuk oyunu olup 1 saat sürmektedir.



Uyarlayan ve Yöneten: Tevfik Tunga



Oyuncular: Özgül Soydaş, Metin Kurt, Mukaddes Ateş, Kahyan Açıkgöz