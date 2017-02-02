Agüero'nun Babaannesi Evinde Marijuana ile Yakalandı

Agüero ailesinde marijuana yakalandı... Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Kun Agüero'nun büyükannesini evinde 200 gram marijuana ile yakalandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in yakınındaki Quilmes şehrindeki evinde yakalanan Anneanne Agüero'nun evinden çıkanlar oldukça şaşırttı.

EVDEN NELER ÇIKTI NELER

Arjantin polisi, Agüero'nun büyükannesinin evinde 200 gram marijuana, uyuşturucu haplar, ruhsatsız silahlar ve çalıntı telefonlar buldu. Polis tarafından tutuklanan Kun Agüero'nun büyükannesi gözaltına alındı. Polis tarafından baskın yapılan evin, Agüero'nun büyüdüğü yer olduğu belirtildi.

Sergio Agüero, son oynanan Premier Lig maçında Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola tarafından oyundan alınmıştı.