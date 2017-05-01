Agü Gelişim Sezonu Galibiyetle Kapattı

KADINLAR Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından AGÜ Gelişim Eleme E Grubu son maçında Ankara Altınelspor'u mağlup ederek ilk kez mücadele ettiği sezonu galibiyetle tamamladı.



Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta karşılaşmaya seri sayılar ile başlayan AGÜ Gelişim ilk çeyreği 4 sayı farkla önde tamamladı. Toplam 30 sayının kaydedildiği periyodun ardından ikinci periyot daha sakin geçti. Bu periyotta farkı açan temsilcimiz devreye 12 sayı önde girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi takım sadece 8 sayı kaydederken konuk takım 12 sayı kaydetti. Buna rağmen AGÜ Gelişim son periyoda 42 – 34'lük üstünlükle başladı. Final periyodunda 8 sayılık farkı kapatan konuk takım Kayseri takımının galibiyetine engel olamadı. AGÜ Gelişim Eleme Grubu son maçını kazanarak sezona galibiyetle nokta koydu.



