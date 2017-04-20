Agü Gelişim-İstanbul Dostlukspor: 44-84

SALON: Atatürk



HAKEMLER: Leyla Yücel (xx), Sinan Ertekin (xx)



AGÜ GELİŞİM: Miray Tıngıdık (x), Nilay (x)5, Nimet Nur (x) Saadet Sude (x) Saadet (x), Janset (x)8, Nihal Beyza (x)3, Hatice Esin(xx)12, Fatma (x)2, Andagül (x)8, Cansu (x) Özgecan Su (x)6



İSTANBUL DOSTLUKSPOR: Esra (xx)2, Hande (x) Rozerin (xx)8, Neslin (xxx)12, Sima (xxx)13, İrem Naz (xx)7, Aleyna (xxx)11, İrem (xxxx)23, Serra (xx)2, Çağla (xx)6



1.PERİYOT: 13-18



2.PERİYOT: 20-29



3.PERİYOT: 42-57



KADINLAR Bölgesel Basketbol Ligi Eleme E Grubu takımlarından AGÜ Gelişim konuk ettiği İstanbul Dostluk Spor'a 84-44 farklı mağlup oldu.



Normal sezonun tamamlanmasının ardından başlayan Eleme Grubu'nda E grubuna düşen iki takımın mücadelesine konuk takım daha baskılı başladı ve ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 13 -18.



İkinci periyotta farkı artıran İstanbul Dostluk Spor devreye 9 sayı farkla önde girdi: 20-29.



Üçüncü periyotta farkı azaltmaya çalışan Kayseri takımı AGÜ Gelişim bunda başarılı olamadı. Konuk takım farkı açarak son periyoda 15 sayı farkla önde başladı: 42-57.



Dördüncü periyotta ilk beşten dört ismi değiştiren kayseri takımı farkın açılmasına engel olamadı. AGÜ Gelişim İstanbul Deplasmanında yendiği rakibine kendi sahasında 40 farkla mağlup oldu.



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