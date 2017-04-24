Agü'den, Öğrencilerine Ayrıcalık

ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından başlatılan uygulama ile öğrencilere mezun olurken 'Non-Academic Transcript' (NAT) adı altında ayrı bir transkript verilecek. Bu transkript, öğrencilerin iletişim, sosyal becerileri, ekip çalışması gibi çeşitli yetkinliklerini belgeleyecek. Böylelikle diploma ile verilecek olan "Non-Academic Transcript', öğrencilerin staj ve iş yaşamına referans olacak.



İlk kez uygulanacağı belirtilen 'Non-Academic Transcript' projesi, AGÜ Öğrenci Dekanlığı ve Gençlik Fabrikasınca, içinde öğrencilerin de yer aldığı bir ekip tarafından geliştirildi. Proje ile öğrencilere mezun olurken, diploma ve akademik transkript ile verilecek. Öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca katıldıkları sosyal aktivite, organizasyon, projeler, yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri gibi aktiviteler gözlemlenecek. Bir veritabanı oluşturularak, elde edilecek veriler, bu veritabanında arşivlenecek. Arşivlenen bilgilerden yararlanılarak, öğrencilerin yüksek öğrenim sürecinde geliştirdiği temel yetkinlikleri, hangi etkinliklere katılarak kazandığını gösteren her öğrenci için ayrı içeriği olan özgün bir belge hazırlanacak. Gözlemler sonucu, önceden belirlenen bazı kriterlere göre öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri ölçülecek ve sonuçlar bu transkripte yer alacak. Öğrenciler staj yaparken veya mezun olup iş yaşamına girerken, diplomaları ile sunacakları üniversite onaylı 'Non-Academic Transcript', onlara referans olarak hem istedikleri yerde staj yapmalarına, hem de kendilerine daha uygun bir iş bulmalarına önemli katkı sağlayacak. Ayrıca 'Non-Academic Transcript' şirketlerin aradıkları nitelikli çalışanlara ulaşmalarına da yardımcı olacak.



AGÜ Öğrenci Dekanı Yard.Doç. Dr. Hande Gürel, artık işverenlerin farklı becerilere sahip bireyler istediklerini belirterek yetkinlikleri, işverenlerin takım çalışması, iletişim becerileri, sosyal becerileri gibi becerileri gelişmiş bireyleri tercih ettiklerini söyledi. 'Non-Academic Transcript'in, öğrencinin yaptığı bu çalışmaların bir belgesini oluşturacağını belirten Yard.Doç. Dr. Gürel, "Bu transkript, güvenilir bir belge şeklinde üniversite tarafından onaylı, öğrencilerin kazandığı yetkinlikleri içeren bir belge olacak. İş verenlere somut bir belge sunmaları anlamında bu transkript öğrencilere bir avantaj sağlayacak" dedi. Yard. Doç. Dr. Gürel, transkriptin, dünyada ve ülkemizde bir ilk olduğunu ve başka hiçbir üniversitede örneğinin olmadığını da ekledi.



'Non-Academic Transcript'in uygulanmasına başlandığı ve AGÜ'nün önümüzdeki yıl ilk mezunlarına verileceği bildirildi.



- Kayseri