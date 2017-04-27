Agü'den Dolandırıcılık Uyarısı

Abdullah Gül Üniversitesi, (AGÜ) Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.



AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, hayırsever vatandaşların ve şirketlerin telefonla aranarak para talebinde bulunulduğu bildirildi.



Telefon veya diğer iletişim yollarıyla gerek AGÜ'nün gerekse Rektör Sabuncuoğlu'nun herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmadığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:



"Hayırsever vatandaşlarımızın ve şirketlerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, iyi niyetlerini istismar eden bu kişi veya kişilere (dolandırıcılara) itibar etmemelerini, durumu ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri önemle rica olunur. Kurumumuz tarafından resmi makamlara olayla ilgili ihbarda bulunulmuştur."