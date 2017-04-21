Agü'de "Kariyer Mutfağı" ile Firmalarla İş Deneyimi Buluşması

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından, "Kariyer Mutfağı-Firmalarla Buluşma" adlı İş Deneyimi (staj) Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler, iş dünyasının önde gelen firmalarının yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı buldu.



Sümer Kampüsü'nde yapılan "Kariyer Mutfağı-Firmalarla Buluşma" adlı etkinliğe aralarında Rönesans Holding, TAV İnşaat, Nokia, Kuantag, Kolaysoft, KOSGEB, Labris, Yataş, Argos Yapı, Türk Telekom ve Kayserigaz'ın da bulunduğu 20 firma katıldı.



Fuarda firmalar stant açarak, öğrencileri iş deneyimi ve iş olanakları konusunda bilgilendirdi ve başvurularını aldı.



Fuar kapsamında düzenlenen panellerde de öğrencilere stajın kariyer planındaki yeri, doğru özgeçmiş yazma yöntemleri ve iş yaşamında nelere dikkat edilmeli gibi konularda bilgiler verildi.



Bir gün süren fuar boyunca "Stajın Kariyer Planındaki Yeri" ve İş Hayatına Adım Atarken" konulu iki ayrı panel düzenlendi.



"Stajın Kariyer Planındaki Yeri" konulu paneli, gençlik faaliyetleri yürüten AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç yönetti.



Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu bu etkinliği, öğrencilerin üniversite eğitimi sırasında iş hayatıyla ilgili bilgi edinmelerini, iş deneyimi ve mezuniyet sonrası iş başvuruları için firmalardan destek almalarını sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Üniversitelerle şirketlerin daha sık bir araya gelmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Şuanda şirketlerdeki en temel sorunlarından biri, kaliteli ve nitelikli insanları şirketlerinde tutabilmek. Üniversitelerle şirketlerin, daha sık bir araya gelip üniversitelerin de şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan özelliklerini, özellikle yetkinlik tabanlı özellikleri iyi belirleyerek hareket edip, eğitim programlarını, müfredatlarını veya müfredat dışı sosyal etkinliklerini kültürel, sanat ve diğer sosyal etkinliklerini ona göre planlamaları gerekiyor" dedi.



Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hande Gürel, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca geliştirdikleri temel yetkinliklerin bir özetini veren, AGÜ'ye özgü 'Non-Akademik Transkript' hakkında bilgi verdi.



Panelistler de konuşmalarının pek çok yerinde, temel yetkinlikleri gelişmiş bireyler aradıklarını ve böyle bir belgenin önemini vurguladı.



Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ise Erasmus kaynaklarının doğru kullanıldığı takdirde iş deneyimi sürecinde, firmalara ve AGÜ öğrencilerine sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verdi.



Panele konuşmacı olarak katılan Kolaysoft firması kurucu ortağı Mehmet Umut Gökbulut, Türk Telekom Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Tohumoğlu, Kayseri Gaz İnsan Kaynakları Müdürü Hatice Berk, Argos Yapı'dan Aslı Özbay ve Akademi Ar-Ge Kurucusu Doç. Dr. Çağrı Güngör, öğrencilere iş yaşamını ve kendi deneyimlerini anlattı.



İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak, kariyer planlaması, iş deneyimi için doğru firmanın nasıl seçileceği, iş deneyimi verimliliğini arttırmak için yapılması gerekenler gibi konularda bilgiler verdi.



Elektrik Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın yönettiği "İş Hayatına Adım Atarken" konulu diğer panelde ise konuşmacı olarak Rönesans Holding Proje Yönetim Müdürü Dr. Onur Tokdemir, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler ve Kuantag A.Ş Genel Müdürü Doç. Dr. Vedat Akgün, Nokia AR-GE Projeleri sorumlusu Hüseyin Gören ve Labris İK Müdürü Esin Algan katıldı.



Bu panelde de konuşmacılar doğru özgeçmişin nasıl yazılacağı, iş görüşmelerinde nasıl konuşulacağı ve mülakatlarda nasıl davranılması gerektiğini anlattı.



İlki geçen yıl "İş Yeri Deneyimi Bilgi Günü" bu yıl ise "Kariyer Mutfağı-Firmalarla Buluşma" adıyla yapılan Kariyer ve İş Deneyimi Fuarı her yıl firmalar açısından daha da zenginleştirilerek düzenlenecek. - KAYSERİ