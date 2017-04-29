Agü'de "Birleşmiş Milletler Modeli Simülasyon" Konferansı

Kayseri Fen Lisesi tarafından düzenlen "Birleşmiş Milletler Modeli Simülasyon" konferansı başladı.



Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) yapılan açıklamaya göre, Rektör Vekili Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, üniversitenin Sümer yerleşkesinde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara lise öğrencilerinin çözüm aradığı bir konferansın AGÜ'de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya ise, öğrencilerin ve katılımcıların küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve çözüm üretebilmelerini amaçladıklarını ifade etti





AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç de, öğrencilere üniversite hakkında bilgiler vererek, yurt dışı fırsatlarını anlattı.





Terörizm, mültecilerin ev sahibi ülkeye entegrasyonu, silahsızlanma ve kadınların yaşam şartlarının iyileştirilmesi gibi konuların ele alınacağı konferans iki gün sürecek.