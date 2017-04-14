AGT'ye İhracat Alanında 2 Ödül Birden

Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerinde, 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren AGT, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından organize edilen "2016 yılı Başarılı İhracatçılar" ödül töreninde "2016 Yılı İhracat Sıralaması 1'inciliği" ve "Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat 1'inciliği" ödüllerine layık görüldü. AGT, 2015 yılında da BAİB tarafından ihracat ve sektör birinciliği ödüllerini almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törende AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hulusi Söylemez, ödülü bizzat Çavuşoğlu'nun elinden aldı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince düzenlenen "2016 yılı Başarılı İhracatçılar" ödül töreninde, Antalya, Isparta ve Burdur'da en fazla ihracat yapan firmalara plaket takdim edildi.

Bu yıl da BAİB tarafından iki ödüle birden layık görülmenin onurunu yaşayan AGT, 2016 yılında 700 milyon TL'lik cirosunu %40'ını ihracattan elde ederek sektörde önemli bir başarıya imza attı.