Agroexpo ile Tarım Dünyası İzmir'de Buluştu

22 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Agroexpo 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı binlerce ziyaretçinin akın ettiği organizasyona ev sahipliği yaptı.



56 ülkeden 729 katılımcının yer aldığı fuarı, 57 ülkeden ve Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 248 bin 351 kişi ziyaret etti. Böylece Agroexpo, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dördüncü büyük tarım fuarı olma özelliğini devam ettirdi.



Orion Fuarcılık ev sahipliğinde düzenlenen Agroexpo 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tarım sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşma noktası oldu. 4 gün süren fuar boyunca katılımcılar tarım ve hayvancılık alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri ziyaretçilere sunma fırsatı yakaladı. Uluslararası ölçekte en büyük fuar olma özelliğini taşıyan fuar, 57 ülkeden sektör temsilcisini İzmir'de bir araya getirdi. Fuarın onur konuğu olan Avrupa Tarım Makine Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell, bu büyük buluşma sayesinde Türkiye'nin tarımda uluslararası işbirliklerinin artacağını ifade etti.



2017 model tarım makineleri büyük ilgi gördü



Traktör ve en son teknoloji tarım makinelerinin tanıtıldığı B ve C hollerinde dev makineler göz doldurdu. Yüzde 100 Türk sermayeli markaların ve ithal traktörlerin yer aldığı alanda çiftçiler hem bütçelerine hem de aradıkları özelliklere uygun makinelere ulaşma imkanı buldu. Bu yıl ikinci kez oluşturulan Arı Sokağı ile Türkiye'nin 81 ilinde yer alan arı üreticileri de fuarda ziyaretçileriyle buluştu.



Fuarın A holünde özel yaptırılan padoklarda yer alan büyük ve küçükbaş hayvanlar herkesin sevgilisi oldu. Dört gün boyunca gerçekleştirilen ırk tanıtımları, koyun keçi güzellik yarışması gibi etkinliklerde dereceye giren hayvanlara hediye edilen 'Altın Çan'lar ise fuarda yoğun ilgi gördü.



Kadın çiftçiler süt sağmak için yarıştı



Fuarda sergilenen son teknolojiler kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Tire Süt Kooperatifi ile birlikte organize edilen ve canlı olarak yayınlanan etkinlik ve yarışmalar fuara renk kattı. Bu kapsamda; Buzağılar ve Çocuklar Yarışması, Kooperatifçilik Zirvesi, 2017 Traktör Lansmanı, Boğa Irk Tanıtımları, Genç Çiftçiler Zirvesi, Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması ve Süt Sağım Yarışması gerçekleşti. Kadın çiftçiler arasında düzenlenen en hızlı süt sağma yarışmasında yarışmacılar kovalarına en çok sütü doldurabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmanın galibi 90 saniyede 1 litre 245 gram süt sağan Hazire Acar oldu.



İzmirli genç çiftçiler fuara damga vurdu



Bu yıl "Genç Çiftçiler" temasıyla gerçekleşen fuara, Türkiye'nin dört bir köşesinden genç çiftçi katıldı ve yoğun katılım gösterdikleri etkinlik ve toplantılar fuara damga vurdu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği gösteren Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması'na İzmir'in 22 ilçesinden 44 yarışmacı katıldı. İlçelerin ikişerli gruplar halinde katıldığı yarışmada yarışmacılara; bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda güvenliği, tarımsal örgütler, tarım sigortaları, tarımsal danışmanlık gibi başlıklarda toplam 20 soru yöneltildi. Heyecanlı ve çekişmeli geçen ve son ana kadar ilgiyle takip edilen yarışmayı, 20 sorunun 17'sine doğru cevap veren Buca ilçesi yarışmacıları Tuğba İdem ve Yaprak Ömeroğlu kazandı. Birincilerin tam altın, ikincilerin yarım altın ve üçüncülerin de çeyrek altın kazandığı Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması'na katılan tüm yarışmacılara hediye paketleri takdim edildi. - İZMİR