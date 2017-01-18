Agroexpo Eurasia 12.uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan...

Orion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Agroexpo Eurasia 12.Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı Fuar İzmir-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Agroexpo Eurasia 12.uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan...

Orion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Agroexpo Eurasia 12.Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı Fuar İzmir-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Hayvancılık, Hayvan Sağlığı Teknolojileri şeklindedir.

Düzenleyici: Orion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.

Konusu: Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Seracılık ve Hayvancılık Teknolojileri

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Kaynak: Etkinlik.io

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