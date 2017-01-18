Orion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Agroexpo Eurasia 12.Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı Fuar İzmir-Gaziemir isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Hayvancılık, Hayvan Sağlığı Teknolojileri şeklindedir.



Düzenleyici: Orion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.



Konusu: Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Seracılık ve Hayvancılık Teknolojileri



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı