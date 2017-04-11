Agritech 2017 7.fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı
Marmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti.
Marmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Agritech 2017 7.Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı Fethiye Fuar ve Sergi Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Makineleri ve Teknolojileri, Seracılık, Tohum, Fidancılık, Sulama Sistemleri, Gübre, Organik Tarım, Gıda, Su Ürünleri, Tavukçuluk, Hayvancılık şeklindedir.
Düzenleyici: Marmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti.
Konusu: Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Gıda ve Tarım Makineleri
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Muğla
İlce : Fethiye
Mekan : Fethiye Fuar ve Sergi Alanı
Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Agritech 2017 7.Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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