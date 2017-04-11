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Agritech 2017 7.fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı
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Agritech 2017 7.fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı

Marmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti.

Agritech 2017 7.fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı

Marmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Agritech 2017 7.Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı Fethiye Fuar ve Sergi Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Makineleri ve Teknolojileri, Seracılık, Tohum, Fidancılık, Sulama Sistemleri, Gübre, Organik Tarım, Gıda, Su Ürünleri, Tavukçuluk, Hayvancılık şeklindedir.

Düzenleyici: Marmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti.


Konusu: Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Gıda ve Tarım Makineleri


Türü: İhtisas Fuarı


Detaylar :

İl : Muğla

İlce : Fethiye

Mekan : Fethiye Fuar ve Sergi Alanı

Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Agritech 2017 7.Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Halkla İlişkiler, Organik Tarım, Marmaris, Fethiye, Muğla