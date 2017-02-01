Ağrılı Sporculara Malzeme Desteği

Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gönderilen kayak malzemeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine düzenlenen törele dağıtıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaları amacıyla 26 ildeki 91 kulübe 1 milyon 725 bin TL'lik malzeme yardımı yaptı.



Küpkıran Kayak Merkezi'ndeki dağıtım törenine Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Yusuf Öner, kulüp idarecileri ve sporcular katıldı.



Sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerini iletti.