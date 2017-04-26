Ağrılı Şehit İçin Bitlis'te Tören Düzenlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te dün Sehi Ormanları bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında patlama nedeniyle şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.



Bitlis'te dün kırsal bölgede arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi için Bitlis İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirilerek, öz geçmişleri okundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Törende bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Türkiye'nin büyük bir saldırı altında olduğunu ifade ederek şunları söyledi.



"100 sene önce Çanakkale'de yapılmak istenen bugün bir kez daha kıyımıza yanaşarak yapılmak isteniyor. Bugün 100 sene öncesinde farklı bir şey var saldırılarını Müslüman ülkeler içinde kurdukları terör örgütleri vasıtası ile vekalet savaşı ve taşeron savaşı dediğimiz yöntemlerle yapıyorlar. Ama Türkiye saldırıldıkça büyüyen ve güçlenen bir devlettir. Dünya mazlumlarının duasında olan bir devlettir. Burada şehidimize ve şehitlerimize minnettarlığımızı arz etmemiz gerekiyor. Onlar vatanları için can vermeye yemin ettiler ve yeminlerine sadık kaldılar. İnsanın verebileceği en kıymetli şey kendi hayatıdır. Onlar bu vatan için bizler için kendi hayatlarını verdiler" diye konuştu.



Konuşma ve duaların ardından şehidin naaşı gözyaşları içinde memleketine uğurlandı. - BİTLİS