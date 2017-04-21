Ağrılı Seğmenler" Sosyal Medyada Fenomen Oldu

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine hazırlanırken "Ankara havası" eşliğinde gösteriler sunan ilkokul öğrencileri, seğmenleri aratmayan performansla sosyal medyada fenomen oldu.



Mustafa Yasubuğa İlkokulu öğrencileri, Ankaralı öğretmen Melek Süslü ve Ordulu öğretmen Yunus Bakıcı öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarına başladı.



Provalarda öğretmenlerinin söylediklerini uygulamaya çalışan öğrencilerin, "Ankara havası" olarak da bilinen "Erik Dalı" eşliğindeki performansları, renkli görüntüler oluşturdu.



Öğrencilerin seğmenleri aratmayan figürleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.



Öğretmenlerden Süslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan etkinlikleri için provalarını sürdürdüklerini söyledi.



Amaçlarının öğrencilere sevgiyi, kardeşliği göstermek olduğunu ifade eden Süslü, "Çocuklara sevgiyi, barışı ve kardeşliği göstermenin en güzel yolu ise müzik, dans ve halk danslarıdır." dedi.



Okulun dördüncü sınıf öğrencileriyle yaptıkları gösteriyi videoya aldıklarını anlatan Süslü, şöyle devam etti:



"Kendi aramızda, 'Hata yapan öğrenciler kimler' diye video çekmeye karar verdik. Aslında amacımız sosyal medyada yayınlamak değildi. Daha sonra beğenilir mi diye sosyal medyada öğretmenler sayfasında yayınlamaya karar verdim. Sayfadan çok güzel cevaplar aldım, sonra uyuyakalmışım. Sabah arkadaşlar mesaj atınca uyandım. Bir baktım ki herkes 'Melek hocam ünlü olmuşsun' diye mesaj atmış bana. Sonra sayfaya tekrar baktım, öğrencilerimizin dans yaptığı videomuz yaklaşık 300 bin kişi tarafından izlenmiş. Açıkçası bu kadar kişinin izleyeceğini tahmin etmemiştik. Çok mutlu olduk. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederiz."



Öğretmenlerden Bakıcı ise sosyal medyada paylaştıkları videonun ilgi gördüğünü belirterek, "Yurdumuzun dört bir köşesinden çok güzel yorumlar aldık. Öğrencilerimizle çok mutlu olduk. Güzel bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.