Ağrı Ziraat Odası Başkanlığı Seçimi

Ağrı Ziraat Odası Başkanı Yavuz Aydemir'in, Teftiş Kurulu tarafından görevinden 1 yıl uzaklaştırılması nedeniyle yerine Memet Sami Yıldırım seçildi.



Ağrı Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan başkanlık seçiminde Fatih Özbilgi ile Memet Sami Yıldırım aday oldu. Yapılan oylamada 7 oyun 4'ünü alan Yıldırım, Ağrı Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.



Yıldırım, yaptığı açıklamada, daha ılımlı, şeffaf ve koltuk sevdası olmadan çiftçilerle el ele vererek hizmet edeceklerini söyledi.



Çiftçilik yapan aileden olduğunu anlatan Yıldırım, "Biz bu işe gönül verdik. Rabbimin izniyle en güzel şekilde altından kalkacağımıza da emin olabilirsiniz. Bu oda hepimizindir. Yönetim ve meclis kurulundaki arkadaşlarımızın da ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarına inanıyorum. Odamız en iyi şekilde çiftçimize hizmet verip istenilen yere gelecektir." dedi.



Ağrı Ziraat Odası Başkanı Yavuz Aydemir'in Ağrı Ziraat Odası Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan saman getirdiğini anlatan Meclis Başkanı Yunus Polat ise "Aydemir, samanı getirmek için Ağrı Ziraat Odası yönetim kurulu ve meclisten karar almadığından Teftiş Kurulu tarafından 1 yıl uzaklaştırılmıştır. Aydemir'in yönetim kurulunun 3 toplantısında imzası olmadığı ve yönetim kurulu üyeliğinin düştüğünden dolayı Ağrı Ziraat Odası Yönetim Kurulu ilgili yasalar gereği yeniden başkan seçimine gidilmiştir. Memet Sami Yıldırım yeni başkan seçilmiştir. Ağrılı çiftçimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.