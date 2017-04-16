Ağrı Valisi Musa Işın Oyunu Kulandı

Ağrı Valisi ve Ağrı Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Cumhurbaşkanlığı sistemi kapsamında düzenlenen referandum da oyunu kullandı.



Öğlen saatlerinde ailesi ile birlikte oy kullanmaya gelen ve Ağrı 75. Yıl Ortaokulunda 1002 nolu sandıkta oyunu kullanan Ağrı Valisi Musa Işın, görevlilere kolaylıklar dileyerek tokalaştı.



Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işın "Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Oy kullanma işlemi şu ana kadar huzur içerisinde devam etmektedir. Herhangi bir asayiş problemi söz konusu değildir. İnşallah sağ salim bir şekilde oy kullanma işlemi biter ve sandıklarımızı merkeze taşırız. Huzur içerisinde bu halkın iradesini sandığa yansıyacak şekilde seçim gününün bitmesini diliyoruz. Amacımızda bu yöndedir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu manada bir eksiklik ve aksaklık söz konusu değildir. Şu ana kadar bize gelen herhangi bir bilgide yoktur" dedi. - AĞRI