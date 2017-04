Ağrı Valisi Musa Işın, Doğansu Köyünü Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Işın, Patnos'un Doğansu köyünü ziyaret ederek söz verip yaptıkları hizmeti vatandaşlara aktardı.



Doğansu köyünde köyün ileri gelenleri ve muhtarı ile muhtarlık odasında bir konuşma yapan Vali Işın, "Patnos halkı vatanının milletinin devletinin yanında saf tutmasını istemekteyiz. Biz Patnos halkını vatansever dinini namusunu seven bir halk olarak biliriz. Patnos halkının olmamasına rağmen terör örgütü uzantılarıyla aynı safta yer alması veya öyle görülmesi beni yaralıyor.Çünkü ben Patnos'un vatansever dinini namusunu seven bir halk olarak biliyorum. Örgüt ve örgüt uzantısıyla hiçbir alakasının olmadığını da biliyorum. Çok duygusal davranıp asabiyet damarlarının devreye girmesiyle geçen dönemlerde yanlış kararlar verdik.Benim temennim benim duam Devletimiz neredeyse biz orada yer almak zorundayız.Bizim eşkıya ile terör örgütleri ile bize zarar verenler ile beraber anılmamız hem dinimize yakışmaz Takip ettiğimiz Peygamberimize yakışmaz. Patnos ilçe merkezi ve köylerimizde yaşayan vatandaşların yanlış isimlerin yanında yer almamalıdır.Bunlar sıradan yanlış insanlar değiller.Bunlar dinimizin düşmanlarıdır.Bunlar bizim düşmanımızdır.Bunlar namusumuzun düşmanıdır. Bunlar insanlık düşmanıdır.Bunlarla beraber hareket etmek bizim insanlığımıza yakışmaz.İnsanlığını kaybetmiş insanlar bunların yanında yer alabilir. Siz kardeşlerime Doğansu köyü halkına vermiş olduğum sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum.Size karşı çok şükür mahcup olmadık. Ağrı il ve ilçelerinde vatandaşa ne söz verdiysek hepsini yerine getirmenin vermiş olduğu mutluluğu hep beraber yaşayacağız inşallah" dedi.



Daha sonra Doğansu köy muhtarlığı tarafından Doğansu taziye evinde yapılan yemekli toplantıya geçen Vali Işın, Doğansu köyüne yapılan çalışmaları şöyle sıraladı. "Geçen sene söz vermiş olduğum işleri yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.Köye ilk geldiğimde köyümüzde olması gerekenleri söylediniz bizde kabul ettik yapıyoruz ve biten işleri görmek bizleri duygulandırdı.450 bin TL.'ye Halı Saha,300 bin TL.'ye Köy konağı,600 bin TL.'ye İçme suyu, 3 milyon TL.'ye Kanalizasyon,1 milyon 600 bin TL.'ye 8 derslikli okul olmak üzere toplamda 6 milyon Türk Lirası tutarında hizmeti sizlerle buluşturduk.Hepinize hayırlı olsun. Doğansu benim köyümdür, Doğansu'lu vatandaşlar benim kardeşimdir.Bu böyle biline.



Patnosluların terör örgütü ile anılmasını istemiyorum. Patnoslular namuslu şerefli insanlardır. Allah'ı, peygamberi Kuranı Kerimi takip eden insanlardır.Başlarındaki adam şunları söylüyor.Benim ismim Abdullahtır.Yani Allah'ın kulu demek.Ama ben hiçbir zaman Allah'a kul olmadım diyor.Ben Allah ile mücadele ettim onu yendim diyor.Patnoslular siz böyle hain ve alçak bir adamın arkasından gider misiniz? İşte bu katil başı 32 yıldır memleketimize kan döküyor.32 yıldır bunlar Kürtlerin malına,namusuna,şerefine,ırzına göz dikmiş hain şerefsiz insanlardır.Ben 2 senedir bağırıyorum,çağırıyorum,yalvarıyorum,söylüyorum.Ey Ağrılılar,Ey Patnoslular bunlar haindir bunlar bizden değildir bunlar namussuzdur.Bunlar dinsizdir bunlar imansızdır.Bunlar Allah'ı tanımazlar.Niye bunların arkasından gidelim. Bizim için iki yol var. ya huzur ve refah yolu. İnsanca yaşamak, namusumuzu, şerefimizi, dinimizi koruma ya da namusumuzu şerefimizi, dinimizi kaybedip cehennemin dibine kadar gitmek. İkisinden birisini tercih edeceğiz. Bizi Suriyelileştirmek istiyorlar. Diyorlar ki Türkiye de Suriye olsun. Avrupa ve dış güçler bunu istiyor. PKK 32 yıldır bunu istiyor, FETÖ, IŞİD ve DEAŞ bunu istiyor. Biz dostlarımızla mı beraber olacağız yoksa düşmanlarımızla mı beraber olacağız. Biz kendimizi mi düşüneceğiz hayrımızı mı düşüneceğiz yoksa düşmanlarımıza yem mi olacağız.



Ben dün bir yerde vatandaşlara şunu sordum.Siz Ahmedi Hani ile mi haşr olmak istersiniz,yoksa terör örgütü başı ile mi haşr olmak istersiniz. Hepinden gelen cevap Ahmedi Hani ile.Yüreği yeten biri varsa söylesin ben terörist başı Abdullah Öcalan ile öbür dünyada haşr olmak istiyorum. Eeee o zaman niye bu şerefsiz katil'in arkasından gidiyorsunuz ki. Sen bu terör olaylarından dolayı 50 değil 500 yıl yatsan ne olacak.Sen arkanda binlerce dul kadın,yetim çocuk bırakmış,evlere ateş salmış,insanların huzurunu kaçırmış bir adamsın.Sen 50 sene hapis yatmış bir adamsın seni bu dünyada cezaevi kurtaracak.Ya peki öbür tarafta kim seni kurtaracak.Seni ebedi bir cehennem paklar.



Sevgili Patnoslular sevgili Doğansulu kardeşlerim,tefekkür ederek Allah'a dönelim.Başka sığınacak bir yerimiz yoktur.Peygamber efendimizin yolundan başka yolumuz da yoktur.Bize zarar veren yaratıkların peşinden gitmeyelim.Bu istet Türk olsun,ister Kürt olsun,ister Arap olsun kendisine ne derse desin bunların peşinden gitmeyelim.Eğer suç işliyorsa,zararlıysa,bize zararı dokunacaksa ondan uzaklaşıp Allah'a sığınalım.



Şuan hem Ağrı Dağında hemde Tendürek'te operasyonlar sürekli devam ediyor.Kimse size karışamaz ve huzurunuz bozamaz.Oralarda bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek ve bu sene başlarını inlerinden çıkaramayacaklar inşallah.Çıkardıkları gibi başlarını ezeceğiz.Benim çocuğum olsa dahi bu ülkeye ihanet eder ise ben onu kendi ellerimle infaz ederim bu böyle biline.Devletimiz güçlüdür,zengindir,vatandaşlarını seven bir devlettir.



Sevgili kardeşlerim sizlerden tek bir isteğimiz var devlet olarak.Çevrenizde huzursuzluk istemiyorsanız veya ülkemizde bir huzursuzluk istemiyorsak bu huzursuzluğa dahil olmayın.Tek isteğimiz bu.Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.Vatanımızı korusun.Bayrağımızı indirtmesin.Bu aziz millete kötü günler göstermesin" diye konuştu. - AĞRI