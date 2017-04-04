Ağrı Valisi Işın Açıklaması

Ağrı Valisi Musa Işın, "Bizim Suriye olacak halimiz var mı? Bizi Suriyelileştirmek istiyorlar. Diyorlar ki 'Türkiye de Suriye olsun'. Avrupa ve dış güçler bunu istiyor. PKK 32 yıldır bunu istiyor, FETÖ, IŞİD ve DEAŞ bunu istiyor." dedi.



Vali Işın, Taşlıçay ilçesindeki bir salonda vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, zararın neresinden dönülürse kar olduğunu söyledi.



"İki yol var ya kurtuluş yolu yada helak yoludur" diyen Işın, "Hangisini seçeceğimiz bize bağlıdır. Bakın bunu terör açısından söylüyorum. Biz terörün, teröristlerin gerçek yüzünü gördük ve onlardan uzaklaştık. Hepinizi bu manada tebrik ediyorum." diye konuştu.



İstikbal ve bağımsızlığı kazanarak yola devam edilmesi gerektiğini belirten Işın sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim için iki yol var. ya huzur ve refah yolu. İnsanca yaşamak, namusumuzu, şerefimizi, dinimizi koruma ya da namusumuzu şerefimizi, dinimizi kaybedip cehennemin dibine kadar gitmek. İkisinden birisini tercih edeceğiz. Allah bize akıl vermiş fikir vermiş. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu vatan bizim vatanımız. Bu bayrak bizim bayrağımız. Bu ezan bizim ezanımız. Biz bunları bırakıp nereye gideceğiz?



Bizim Suriye olacak halimiz var mı? Bizi Suriyelileştirmek istiyorlar. Diyorlar ki 'Türkiye de Suriye olsun'. Avrupa ve dış güçler bunu istiyor. PKK 32 yıldır bunu istiyor, FETÖ, IŞİD ve DEAŞ bunu istiyor. Biz dostlarımızla mı beraber olacağız yoksa düşmanlarımızla mı beraber olacağız? Biz kendimizi mi düşüneceğiz, kendimizi, kendi hayrımızı mı düşüneceğiz yoksa düşmanlarımıza yem mi olacağız?"



Her Kürt'üm diyenin Kürt olmadığını dile getiren Işın, "Bu alçaklar canımızı aldılar, çocuklarımızı aldılar, bacılarımızı ağlattılar, kadınlarımızı dul bıraktılar, çocuklarımızı yetim bıraktılar. Her Kürdüm diyen Kürt mü dür? İşte DEAŞ terör örgütü IŞİD. Müslümanım diyor Müslümanları öldürüyor. Şimdi biz bunu Müslüman mı kabul edeceğiz. Hayır. Kafir oğlu kafirdir. Kafirin ta kendisidir. Şimdi PKK Kürdüm diyor Kürtleri öldürüyor. Kürt mü kabul edeceğiz?" diye konuştu.



FETÖ terör örgütünün ülkeyi perişan ettiğini aktaran Işın sözlerini şöyle sürdürdü.



"Bunlar teröristlerin ta kendileridir. Bunlar vatan hainidir. FETÖ, Allah bin belanı versin senin. Sen Müslüman olsan ne, Türk olsan ne, Kürt olsan ne. Allah seni kahru perişan etsin. Aşağılık insanlar memleketimizi perişan ettiler. Eskiden Türkiye'nin bir tane teröristi vardı, şimdi üç tane teröristi var. PKK, DEAŞ, FETÖ. O yetmiyor batıda şimdi onların yanında saf tuttu. Avrupa'ya ne oluyor ki Türkiye'deki referandum a karışır? Dostumuzu, düşmanımızı bilelim.



Biz devletimizin yanında mı yer alacağız, biz devletimizi mi sevindireceğiz yoksa biz ülkemizin düşmanlarını mı sevindireceğiz. Kimi sevindireceğiz? Biz kendimizi, devletimizi, hükümetimizi sevindireceğiz. Biz, bizi sevindireceğiz."