Ağrı Şehit Astsubay Çelebi'nin Son Operasyonu

Şehit Astsubay Çelebi'nin son operasyonu



Semih YARDIMCI / PATNOS (Ağrı), (DHA) - BİTLİS'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Emrah Çelebi'nin (30) son katıldığı operasyona ilişkin video görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.



Batman'da görevli olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi, geçici görevle gittiği Bitlis'te şehit düşmeden 2 gün önceki operasyonda arkadaşlarına çektirdiği videoyu internet üzerinden ailesine gönderdi. Tuz dökme tarzıyla dünya çapında ün kazanan restoran sahibi Nusret Gökçe'nin bu hareketini Emrah Çelebi'nin operasyon sırasında yakılan ateş üzerinde yemek pişirirken taklit etmeye çalışması dikkat çekti. Ailesinin sosyal medyada paylaştığı Çelebi'nin son görüntüleri, yakınları ve arkadaşları tarafından ilgi ile izlendi.



Emrah Çetin, Bitlis merkeze bağlı Aşağı Örnek Köyü kırsalında geçen 25 Nisan günü düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Patnoslu Fatma- Mustafa Çelebi'nin 5 çocuğunun en küçüğü olan, evli ve 1 yaşında Mustafa Miran adında oğlu olan şehit Emrah Çelebi, memleketi olan Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde göz yaşları arasında toprağa verildi.