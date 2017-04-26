Ağrı Patnos'ta Şehit Astsubay Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurladı

Bitlis'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonuicu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardınan cenazesi askeri helikopterle Patnos ilçesine getirilen evli ve 1 yaşındaki Mustafa Miran'ın babası Emrah Çelebi'nin (30) Türk Bayrağına sarılı cenazesi asker ve yakınları tarafından Hazreti Ebubekir camine götürüldü. İlçe mütfüsü Lütfü Kocatürk tarafından kılınan cenaze namazına Patnos Kaymakamlığına vekaleten bakan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Yadımcısı Ejder Demir, Garnizon Komutanı Albay Mehmet İmbat, İlçe Jandam Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, askerler, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Patnoslu Fatma-Mustafa Çelebi'nin 5 çocuğunun en küçüğü olan Emrah Çelebi'nin tabutuna yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Sündüz Çelebi ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Çelebi, Sütlüpınar mezarlığında toprağa verildi.