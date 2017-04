Ağrı - Özel - Haftasonuna) - Ağrı'da Bir Meslek Daha Can Çekişiyor- Yüncülük Sektörü Teknoloji...

- Ağrı'da bir meslek daha can çekişiyor

Yüncülük sektörü teknoloji kurbanı oldu



AĞRI - Ağrı'da geçmiş yılların en popüler mesleklerinden olan yüncülük sektörü teknolojiye rağmen ayakta durmaya çalışıyor.

Ağrı'da uzun yıllar yüncülük yaparak geçimin sağlayan Şerafettin Çeçen, gelişen teknoloji ile birlikte kendi sektörlerinin zorluklarla ayakta durduğunu söyledi. Geçmişte çok iyi işler yaptıklarını ifade eden Çeçen, hala yün yatak ve yorgan da yatmak isteyenlerin kendilerine geldiğini vurguladı. Geçmiş dönemlerde düğün yapan herkesin çeyizini yünden yaptıklarını ifade eden Çeçen, "Geçmiş yıllarda kadınlar kızları için çeyiz olarak kullandığı ve kırsal kesimlerde ve yaylalarda yaz aylarında çiftçiler tarafından koyun ve keçilerden elde edilen siyah, beyaz ve kahverengi olmak üzere rengarenk olan yünler artık satılmıyor. Yün fiyatları çok ucuz ancak talep oldukça azaldı. Geçen yıldan kalma elimizde 10 ton yün bulunuyor ve bunları satamadığımız için elimizde kaldı. Eskiden günde 1 ton yün satıyorduk" dedi.

"Sektör can çekişiyor"

Bir zamanlar yün bulmanın oldukça zor olduğunu anlatan Çeçen, günümüzde yünlerin yataklara dahi girmediğini, hazır yatakların çıktığını ve mesleğin teknoloji karşısında ayakta durmaya çalıştığın belirtti. Geçmişte Ağrı'da yün ticareti yapan esnaf sayısının oldukça fazla olduğunu kaydeden Çeçen, son yıllarda çoğu esnafın teknolojiye yenilerek sektör değiştirdiğini ifade etti. Eskiden tonla sattıkları yünleri son zamanlarda kilo ile satmaya başladıklarını vurgulayan Çeçen "Şu an günde 10 ile 20 kilo arasında yün satıyoruz. Yazın belki daha fazla satılabilir. Şuan satılmıyor. Eskiden satışlarımız çok fazlaydı. Geçmiş yıllarda yün, çeyiz ve yataklar için kullanılıyordu. Yün çok değerliydi. Yünün kilosu 1 liraya kadar düştü. Eskiden 1 kilo yün 1 kilo et ederdi. Ama şimdi etin fiyatı çıkmış 35 liraya yün ise 2 lira. Ağrı'da şimdi yün satan çok az kişi var. Eskiden 10 kişi satardı, şimdi sadece 3 kişi. Kimse yapamıyor bu işi. Para bırakmıyor, satılmıyor. Yünü yaylacılardan ve köylerden alıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bakalım belki yün satmayı da bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

