Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla, Vali Musa Işın'a bir tebrik telgrafı gönderdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Erdoğan, Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla, Ağrı Valisi Işın'a bir tebrik telgrafı gönderdi.