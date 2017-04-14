Ağrı'nın Kurtuluş Yıl Dönümü

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Ağrı Belediyesi'nin kentin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Mahmut Tuncer kentte bir konser verdi.



Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konsere, Ağrı Valisi Musa Işın, Vali Yardımcısı Ejder Demir, Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile çok sayıda davetli katıldı.



Konser sonunda, sanatçı Tuncer'e Vali Işın tarafından günün anısına bir plaket verildi.