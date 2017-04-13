Ağrı'nın Kurtuluş Yıl Dönümü

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Ağrı Belediyesi, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla hafta boyunca, tiyatro, konferans, panel, ses yarışması ve konserler düzenleyecek.



Ağrı Kültür ve Kongre Salonu'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında "Ağrı Starını Arıyor" konulu ses yarışması düzenlendi.



Ses yarışmasında birinci olan Deniz Kaya, ikinci olan Hakan Akdağ ve üçüncü olan Zafer Sarı'ya ödülleri Belediye Başkanvekili Vali Musa Işın tarafından verildi.