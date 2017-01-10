Ağrı Muhtardan Çocuğun Köpeği Isırmasıyla Ilgili Değerlendirme

Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kendisini ısıran köpeğe karşılık olarak köpeği ısıran çocuğun görüntüsüne ilişkin mahalle muhtarı konuştu.



Kendisiyle oynadığı sırada ellerini ve bedeninin başka yerlerini ısıran küçük köpeğe karşı küçük çocuk kaçmaya çalışırken cep telefonuyla görüntülendi. Köpekten kurtulamayacığını anlayan küçük çocuk köpeğin kafasını ısırarak kendisinden kurtulmaya çalıştı.Bu video haber olduktan sonra sosyal medyada tıklanma rekoru kırarken konuyla ilgil İshakpaşa mahallesi muhtarı Şehmus Saydam konuştu. Saydam: ?Daha önce hiç böyle görüntülerle karşılaşmadık daha doğrusu köpeğin çocuğu ısırdığını görmüştük ama çocuğun köpeği ısırdığını ilk kez görüyoruz.Bende haberi bugün görüp videoyu izledim hem çok ilginç hem de çok komik.Böyle bir olaya ilk kez memleketimizde rastlıyorum? dedi.