Ağrı merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağrı, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, gardiyan, zabıt katibi ve mübaşirin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Ağrı Merkezli Fetö/pdy Soruşturması
Ağrı merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Ağrı merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
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