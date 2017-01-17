Ağrı Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Ağrı merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağrı, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, gardiyan, zabıt katibi ve mübaşirin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.