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Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı merkezli 2 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı merkezli 2 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ö.A. ve Batman da ise A.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ö.A, ve A.Ö. tutuklandı.

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