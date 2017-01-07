Ağrı - Kürekli, Bıçaklı Kavga Kamerada

Kürekli, bıçaklı kavga kamerada



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taş, sopa, bıçak ve kürekle bir iş yerine giren grubun çalışanlara saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Refik Başkaya Caddesi, Hükümet konağı karşısında bulunan bir konfeksiyon mağazında meydana geldi. Kimlikleri henüz tesbit edilemeyen bir grup ellerindeki taş, sopa, bıçak ve küreklerle iş yerine girdi ve çalışanlara saldırdı. 2 kişiyi yaraladıkan sonra saldırgan grup kaçarken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.



Saldırganların iş yerine gelerek kendisinden haraç istediğini ileri süren iş yeri sorumlusu Kenan Tarhan, "Benden haraç istediler, vermezsem burayı dağıtacaklarını söylediler. Bana 'sen Ağrı'dan gelmiş, burada iş yapıyorsun' dediler. Haraç vermeyeceğimi söyleyince yumrukladılar ve bize saldırdılar. Polisi çağırdık sonra o saldırganları yakalayıp emniyete getirdiler ve hepsini de 1 saat sonra serbest bıraktılar" dedi.