Ağrı Kkk Orgeneral Çolak, Ağrı'da

Kkk Orgeneral Çolak, Ağrı'da



Kara Kuvverleri Komutanı (KKK) Orgeneral Salih Zeki Çolak, incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.



Ağrı Hava Limanına KKK'ya askeri uçakla gelen KKK Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı havalimanında Vali Musa Işın, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömerci, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız karşıladı. Valilikte Polis Mangası tarafından karşılanan Orgeneral Çolak, Valilikte şeref defterini imzaladı. Makamda Vali Musa Işın ve diğer yetkililerle görüşen Orgeneral Çolak, ziyaret sonunda valilikten ayrıldı. Orgeneral Çolak'ın programı hakkında bir açıklama yapılmadı.