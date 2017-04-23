Ağrı Kavşakları Suriyeli Çocuk Dilenciler Kaptı

Kavşakları Suriyeli çocuk dilenciler kaptı



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak büyük umutlarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerin bir bölümü, dilenerek yaşamlarını sürdürüyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kiraladıkları harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelerin özellikle kadın ve çocukları kaşvakları mesken tuttu. Yanan kırmızı ışıkla birlikte sürücüler ya da yolculardan para isteyen Suriyeliler, canlarını tehlikeye atıyorlar.