Ağrı Kardelen Anaokulu Öğrencilerinden Aiçü'ye Ziyaret

Ağrı Kardelen Anaokulu Öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ziyaret ettiler.



İbrahim Çeçen Vakfı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrenci kulübü üyelerinin rehberlik ettiği Üniversite turunda "Sosyal Yaşam Becerileri" dersi kapsamında Üniversiteyi ziyaret eden minik öğrenciler sosyal yaşam alanlarını gezdiler.



Eğitim Fakültesi resim atölyelerini ve müzik sınıflarını gezen minik öğrenciler İbrahim Çeçen Vakfının hediye ettiği defter ve boyalarla resim çizip, çeşitli müzik enstrümanlarını yakından tanıma imkanı buldu. Okul Öncesi Öğretmenliği atölyesinde Üniversite öğrencilerinin hazırlamış oldukları oyuncaklarla vakit geçirdiler. Öğrencilerinin düzenlediği kukla gösterisini zevkle izleyen minikler eğlenceli anlar yaşadılar. Kardelen Anaokulu öğretmenlerinin de katıldığı gezide anaokulu öğretmeni Muhammed Çiftçi İbrahim Çeçen Vakfına ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine teşekkür etti. - AĞRI