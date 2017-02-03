Ağrı İl Özel İdaresi Araç Filosunu Güçlendirdi

Ağrı İl Özel İdaresi, daha iyi hizmet sunabilmek için araç filosuna 5 iş aracı daha kattı.



Özel idare bahçesinde AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ve Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci'nin katılımıyla düzenlenen törenle yeni araçlar hizmete girdi.



Mevcut araç filosuyla Türkiye'nin en genç araçlarına sahip olan İl Özel İdaresi araçlarının yaş ortalaması, yeni alınan 3 adet lastik tekerlekli kepçe, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet yükleyici ile daha da güçlendi.



Işın, araçlar için hayır dileklerinde bulunarak, "Yeni alınan araçlarla birlikte özel idare makine parkı daha da güçlendi. Çalışmalar daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütülecek." dedi.