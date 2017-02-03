Ağrı İl Özel İdaresi Araç Filosunu Genişletti

Ağrı İl Özel İdaresi, yeni alınan araçlarını törenle hizmete aldı.



İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törene Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, İl Genel Meclis Başkanı Ali Öztürk ile özel idare çalışanları katıldı. Mevcut araç filosuyla Türkiye'nin en genç araçlarına sahip olan Ağrı İl Özel İdaresi, yeni alınan 3 adet lastik tekerlekli kepçe, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet kazıcı-yükleyici ile filosunu daha da güçlendirdi. Törende Genel Sekreter Erhan Tenekeci, Vali Musa Işın ve katılımcılara araçlar hakkında bilgi verdi.



Araçlar için hayırlı hizmetler dileklerinde bulunan Vali Işın; yeni alınan araçlarla birlikte özel idare makine parkının daha da güçlendiğini belirterek, çalışmaların daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi.



Yeni alınan araçların Ağrı ve il özel idaresi için hayırlı olması dileklerinde bulunan katılımcılar, duadan sonra dağıldı. - AĞRI