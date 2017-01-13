Ağrı-Iğdır Karayolunda Yoğun Sis

Ağrı-Iğdır karayolunda etkili olan sisin, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürmesi sürücülere zor anlar yaşattı.



Doğubayazıt Iğdır karayolunda bulunan Pamuk Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.



Öte yandan Iğdır'da adeta sisten bir denizi andıran sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.



Araçların kontrollü geçişine izin veren trafik ekipleri ise, yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.