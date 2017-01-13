Ağrı-Iğdır Karayolunda Yoğun Sis

Ağrı-Iğdır karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Doğubayazıt-Iğdır bağlantısını sağlayan D975 karayolundaki Pamuk Geçidi'nde akşam başlayan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Araçların kontrollü geçişine izin veren trafik ekipleri, yollarda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Öte yandan, Iğdır'da "sis bulutu" değişik görüntüler oluşturdu.