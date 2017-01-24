Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT tarafından, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf ÇETİN Rektör Yardımcılığı görevine, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL ise Rektör Danışmanlığı görevlerine getirildiler.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde İlk Atamalar
Bugün yapılan devir teslim töreni ile görevine başlayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT tarafından ilk atamalar gerçekleşti.
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