Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde İlk Atamalar



Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT tarafından, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf ÇETİN Rektör Yardımcılığı görevine, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL ise Rektör Danışmanlığı görevlerine getirildiler.

