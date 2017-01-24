Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Rektör olarak atanan yeni Rektör Sayın Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Rektörlük binası önünde eski rektör Prof. Dr. İrfan ASLAN tarafından karşılandı. Makam odasında bir süre görüşme yapan Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT ile Prof. Dr. ASLAN, daha sonra Senato salonuna geçerek devir teslim törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan eski Rektör Prof. Dr. ASLAN, yeni Rektör Prof. Dr. KARABULUT'a yeni görevinde başarılar diledi.

Devir teslim töreninde konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, "İçerisinde bulunduğumuz zor dönemde bu zor görevi bize tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımı arz ediyorum. 2008 yılında yolumuz Ağrı'ya düştü ve gerçekten Ağrıyı sevdik. Bu samimiyeti duydum ve bu sevgiyi inşallah çalışmalarımızla iyi bir noktaya gelme aşamasında kullanacağımıza inancımız tam. Bu çalışmaları hep beraber yapacağız. Bu süreçte emeği geçen hayırlı hizmetlerde bulunan tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemize ismini veren Ağrı'nın hayırsever bir evladı olan Sayın İbrahim ÇEÇEN beye de teşekkür ve şükranlarımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü çevre üniversitelere baktığımız zaman fiziki yapı olarak gerçekten Üniversitemiz ciddi bir merhale kat etti. Burada emeği geçen tüm arkadaşlara tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitenin misyonu ve vizyonu evrenselliği dediğimiz zaman akademik çalışmalarla bunu taçlandırmamız lazım. Belli bir noktaya getirerek Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmamız lazım. Ben ve çalışma arkadaşlarım bunu başararak ciddi bir merhale kat edeceğimize inancım tam. Bizim yönetim anlayışımızda olmazsa olmazımız bazı şartlarımız olacaktır. Bunların en önemlisi de hakkaniyet ve adalet duygularını hiçbir zaman bir kenara bırakmayacağız. Ve bu bizim şiarımız olacaktır inşallah. Bu zor süreçte biz herkesi kucaklayacak, herkesle iş yapacağız. Ancak belli kırmızı çizgilerimiz de kesinlikle olacak. Çünkü bir anlamda ölüm kalım savaşı verdiğimiz bir ortamda vatan hainliğiyle ihanet şebekeleriyle bağlantısı, fikir bağlantısı olmayan bütün arkadaşlarla kucaklaşarak sevgi ve saygı temelinde üniversitemizi hep beraber bir noktaya taşıyacağız. Atatürk Üniversitesi Rektör vekilim sayın Sezai hocama zahmet edip buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ailesine katılanlara baktığımızda birçoğunun siması tanıdık. Tabi ki bu durum bize güç verecek. İnşallah yeni tanışacağımız simalarla bu gücümüze güç katarak üniversitemizi daha iyi bir noktaya taşıma gayretimiz olacak. Devletimiz büyük, devletimizin imkânları çok. Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında ayrıcalıklı bir üniversite çünkü Sayın İbrahim ÇEÇEN beyin yapmış olduğu yardım ve destek, inşallah bu süre içerisinde de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğiyle bilimsel anlamda çok daha ileri bir yere taşıyacağıma söz veriyorum. Güveninize inşallah layık olacağız. Üniversite olarak Ağrı'nın sorunlarını bilerek Ağrı'ya bir lokomotif görev olarak Ağrı'yı da üniversite ile birlikte belli bir noktaya getirmemiz lazım. Bu konuda tüm arkadaşlarımızın da hemfikir olduğu kanaatindeyim. Bu duygularla hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyor dualarınızı bekliyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bize bu görevi tevdi eden devlet büyüklerimize karşı inşallah mahcup olmayız" diye konuştu.

Geçmişte üniversitemizi tanıyan ve bölgeyi bilen bir Rektör hocamızın üniversitemize atanmasından mutlu olduğunu belirten Prof. Dr. ASLAN, "Üniversitemizin bugüne kadarki 8 yıllık geçmişi içerisinde yeni kampüsüyle birlikte yaklaşık 300 bin metre kare alan içerisinde inşa edilmiş spor tesisleriyle, laboratuvarlarıyla, binalarıyla güzel bir kampüs oluşturuldu. Bu kampüsün oluşturulmasıyla başta İbrahim Çeçen Bey olmak üzere Ağrılı bütün iş adamlarına ve Ağrı halkına yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu üniversiteyi hep birlikte kurduk. Hem üniversitemizdeki akademik ve idari personelin hem de Ağrı halkıyla birlikte bu kampüsü bu hale getirdiğimize inanıyorum. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Diğer taraftan ayrıca akademisyenlere de teşekkür ediyorum. Her ne kadar birileri üniversitemizi hep sonda gösterse de üniversitemiz 2016 yılında teşvik programının başlamasıyla yayınlanan yayında 2007 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında 18. Sırada, aynı zamanda 100 devlet üniversitesi içerisinde 38. sırada yer almaktadır. Bundan dolayı akademik çalışmalar yapan tüm akademisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra üniversitemizin başarısının daha ileri taşınacağına bölgeye ülkemize daha faydalı işler yapılacağına daha hızlı bir şekilde büyüyeceğine bu ilin ayrı bir üniversite kenti olacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli rektörümüz bu vizyona sahip ve bunu gerçekleştirecektir. Yeni rektörümüze görevi hayırlı olsun başarılı bir dönem diliyorum" diye konuştu.

Törende Üniversitemize ismini veren IC Holding Yönetimi Kurulu Başkanı ve İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu sayın İbrahim ÇEÇEN'in yeni ve eski rektörlerimize gönderdiği mektup okundu.

Sayın ÇEÇEN yeni Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'a yönelik tebrik yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizin kuruluş sürecinde iki yıl Rektör Yardımcısı olarak hizmet ettikten sonra, şimdi ise Rektör olarak bayrağı teslim almanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Siz yeni rektörümüz olarak bölgeyi bilen, Ağrı'yı ve halkımızı yakından tanıyan ve sevilen birisiniz. Ve eminim ki rektörlük döneminizde üniversitemiz; bilimin yolunda, hakkaniyet ve liyakatle çalışan, hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve işbirliğiyle gerçekleştireceğiniz önemli akademik icraatlerle hakettiği daha iyi yerlere gelecektir. Ağrı'ya inşa ettiğimiz üniversitemiz bölgenin en güzel üniversitesi olmuştur. Üniversitemizin kısa zamanda bu duruma gelmesinde eski Rektör Prof. Dr. İrfan Aslan'ın emeği büyüktür, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi ise yeni bir sayfa açılmaktadır. Geçmiş süreci üniversitemizin oluşum ve gelişim yılları olarak görmekteyim, bundan sonra ise üniversitemizin akademik ve bilimsel atılım yılları olacaktır. İnanıyorum ki üniversitemizin başarısı siz değerli Rektörümüz ile oluşturacağınız idari kadro ve akademisyenler sayesinde daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Kanaatimce Üniversitemiz Ağrı'nın sanayisiyle, tarımıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, ama en önemlisi halkıyla bütünleşmelidir. Üniversite sadece eğitim veren değil; aynı zamanda yörenin değerlerine sahip çıkan, halkın sorunlarını çözmeye çalışan kurumlar olmalıdır. Ağrı'nın yaşam biçimi bu üniversite ile birlikte gelişecek, Üniversite Ağrı'nın sosyal, kültürel, ekonomik hayatını değiştirecektir. Ayrıca Ağrı halkının da bu güzel esere, kendi üniversitesine sahip çıkmalarını, üniversiteden azami derecede yarar sağlamalarını diliyorum. Üniversitemizi seçkin üniversiteler içine sokabilmek, uluslararası saygınlığını arttırmak ve özellikle komşu ülkelerle karşılıklı işbirliği içinde ortak çalışmalar yaparak üniversitemizi ve ilimizi daha iyi yarınlara taşıyacağımıza inancım tamdır. Üniversitemizin çok değerli akademisyenlerinin ve onların yetiştirdiği sevgili öğrencilerin bilimsel anlayışla araştıran, üreten, sorgulayan, insan hak ve hürriyetlerine saygılı ve toplum yararına hareket eden bireyler olması ve üniversitemizden mezun olacak gençlerimizin; her alanda ülkemizin geleceğine damga vurması hedefimiz olmalıdır. Şunu her zaman söylüyorum ki 47 yıllık iş hayatımın en önemli projesi ve en gurur duyduğum yatırımım bu üniversitedir. Rabbimin bana verdiği imkanları, memleketimizin en önemli sorunu olarak gördüğüm eğitime Vakfımız aracılığıyla sarf etmeye devam edeceğim. Gençlerimizin eğitimine ve üniversitemize destek vermek gerek benim, gerekse benden sonra çocuklarımın da en büyük hedefi olacaktır. Üniversite için hedeflediğimiz kampüs, binalar ve altyapı ile ilgili fiziki proje bitmiştir. Ancak bundan sonra da İbrahim Çeçen Vakfımız üniversite yönetimi ile iş birliği içinde bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda da üniversiteyi desteklemeyi sürdürecektir. Bu duygularımla Rektörlüğünüzü yürekten kutluyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

ÇEÇEN, Prof. Dr. İrfan ASLAN'a yönelik mektubunda ise şöyle konuştu:

"Üniversitemizin kurucu rektörlük dönemini de içine alan 8 yıllık süre içinde başarılı çalışmalarınızla bugünlere getirdiniz, yaptığınız hizmetleri takdirle karşılıyorum. Gerçekleştirdiğimiz özgün projelerle inşa ettiğimiz üniversitemiz bölgenin en güzel üniversitesi olmuştur. Ağrı'ya üniversite açılması için uzun yıllar verdiğimiz mücadelenin amacına ulaşması ve halkımızın iftihar edeceği bir seviyeye gelmesi beni gerçekten de çok mutlu etmektedir. Üniversitenin ilk kuruluşu elbette sancılı olur, ama yürütmüş olduğunuz özverili çalışmalar, zorlukları giderme ve çözüm üretme becerileriniz sayesinde Üniversitemiz yeni bir çehre kazanmış ve bilim ve eğitim dünyasında başarılarından söz edilen bir üniversite olma yolunda hız kazanılmıştır. Üniversitemizin kısa zamanda bu duruma gelmesinde şahsınızın ve beraberinizdeki idarecilerin önemli katkılarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygularımla üniversitemizin gelişmesine büyük emek sağlayan zat-ı alinizin bundan sonra da bulunduğunuz konumda çok başarılı çalışmalara imza atacağınız inancıyla, ailenizle birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum."

Tören, Prof. Dr. ASLAN'ın Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a cübbe giydirmesi, üniversite mührünü vermesi ve plaket takdimi ile sona erdi. Törende Prof. Dr. KARABULUT da Prof. Dr. ASLAN'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

