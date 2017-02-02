Ağrı - Hamile Kadını Mehmetçik Kurtarıldı

Hamile kadını Mehmetçik kurtarıldı



AĞRI'nın Tutak İlçesi Döşkaya Köyünde rahatsızlanan 4 aylık hamile Göltem Altay, tipiye rağmen askeri helikopterle alınarak, Van'da hastaneye getirildi.



Ağrı'ının Tutak İlçesinde yaşayan 4 aylık hamile Göltem Altay akşam saatlerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine hamile kadının yakınları durumu yetkililere haber verdi. Yolların kapalı olması nedeniyle Van'da bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri köye doğru yola çıktı. Tipi ve fırtına nedeniyle helikopter köye iniş yapamayınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında bulunan Sikorsky askeri helikopter, zor şartlarda köye iniş yaptı. Burada bulunan hamile kadını alan askeri helikopter, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi helikopter pistine iniş yaptı. Hastanede tedavi altına alınan Altay'ın düşük riskinin devam ettiği belirtildi.