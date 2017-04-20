Ağrı Ghsim'den 57. Alay Vefa Yürüyüşüne Davet

Çanakkale Savaşları'nın anma törenleri kapsamında düzenlenen 57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü Ağrı'da gerçekleşecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Bir Ölüp Bin Diriliriz' sloganıyla 25 Nisan tarihinde 81 ilde Çanakkale şehitlerine 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlenecek. Ağrı'da Merkez Camisi'nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak program, Alayın yemeği olan Yarma çorbası ikramı, Merkez Camii'nden Şehitlik anıtına anma yürüyüşü ile devam edecek. 57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü'nün bitimi sonrasında şehitler için Kuranı Kerim okunmasıyla program sona erecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nde şehitleri anmak için herkese davette bulundu. Müdür Alp, "Çanakkale savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini yad etmek için "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlenecektir. Düzenlenecek olan yürüyüş programına tüm halkımızı 25 Nisan 2017 tarihinde saat 04.30 'da Merkez Camisine bekliyoruz"dedi. - AĞRI