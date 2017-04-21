Ağrı Diyanet Işleri Başkanı Görmez Ağrı'da Cuma Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ağrı'da Cuma namazı kıldırdı



DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Nuri Görmez Kutlu Doğum Haftası nedeniyle geldiği Ağrı'da cuma namazını kıldırdı. Başkan Görmez 3 yıldır tamamlanamayan Ulucami'nin kısa sürede ibadede açılacağı müjdesini verdi.



Merkez Cami'de Cuma namazını kıldırıp, hutbe okuyan Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez namaz sonrası cemaatin cumalarının mübarek olmasını diledi. Görmez hutbesinde şunları söyledi: "Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'İman edip de imanlarına hiçbir zulüm bulaştırmayanlar var ya; işte onlara eman ve güven vardır. Onlar, doğru yolda olanlardır.' Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: 'Emanete riayet etmeyen kimsenin imanı kemale ermez. Ahde vefa göstermeyen kimse de kamil anlamda dindar olamaz.' Kardeşlerim, Rabbimiz, kainatı yoktan var etmiş, güven ve huzur dolu bir hayat kurması için varlık alemini insana emanet etmiştir. Okuduğum ayet-i kerimede güvenli bir dünya tesis etmemizin iki şartı olduğu beyan edilmektedir. Birinci şart, imandır. Allah'a ve Resulüne iman etmeden, mümin olmadan doğru yola erişilemez. Emaneti koruyup güvenilir bir insan olmadan da imanın hakikatine erilemez. Eman olmazsa iman olmaz, İslam yaşanamaz. Emniyetli bir dünya inşa etmenin ikinci şartı ise imanımıza hiçbir şekilde zulmü, şirki bulaştırmamaktır. Adaleti şiar edinmek, haksızlığa göz yummamaktır. Yeryüzünün, hayatın, Allah'ın nimetlerinin ve çevremizdeki her bir insanın birer emanet olduğunu akıldan çıkarmamaktır."



Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Görmez, yapımına 3 yıl önce başlanan ve hala tamamlanamayan Ulucami için gelen sorular üzerine, "İnşallah inşaatımızı bitirip en kısa zamanda açılışına da bizzat geleceğim siz hiç merak etmeyin" dedi.